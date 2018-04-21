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Настя Каменских поделилась снимком в эффектном образе

Известная украинская исполнительница песен Настя Каменских активно ведёт свой микроблог в Instagram, и делиться с фанатами новыми публикациями. Последний обнародованный снимок поразил фолловеров, потому что на фото певица запечатлена в очень сексуальном образе.

Настя Каменских поделилась снимком в эффектном образе


В рамках Instagram Настя Каменских выложила свежую публикацию, которая будоражит фантазию. На фото исполнительница песен изображена в ярком, а также завораживающем образе искусительницы. Для съемок артистка надела колготки чёрного цвета в крупную сетку и белый халат с ярко красными сердечками. Образ знаменитость дополнила ярким макияжем и большими наушниками.

Фанаты просто в восторге от публикации. Также поклонники заметили, что исполнительница песен остаётся в замечательной форме. Снимок в течение трёх дней смог собрать более 106 тысяч отметок «Мне нравится» и более 1 200 лестных комментариев, где восхищались как новым образом артистки, так и её красотой.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:20
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