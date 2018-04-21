Антон Силуанов: Россия предоставит Монголии кредит на инфраструктурные проекты

Монголия попросила у правительства России кредит. Об этом сообщил Антон Силуанов, министр финансов России во время встречи с журналистами на саммите МВФ. По его словам, есть множество совместных проектов, которые россияне готовы финансировать на условиях кредитования. В перечне таких проектов находятся: проект модернизации теплоэлектростанций; закупка тренировочных самолетов, строительство железнодорожных путей из Китая через Монголию в обход Улан-Батора.Это поможет китайским предпринимателей еще активнее осваивать регионы Сибири и Дальнего Востока. Ранее сообщалось, что в районе Байкала китайцы арендовали на 49 лет 1 млн га тайги, а в Омской области - 2 млн га. Также часть прибрежной полосы на озере Байкал осваивается предпринимателями из Поднебесной, планируется строительство завода по бутилированию воды(мощностью 60 млн литров в год) для ее северных провинций. Потому договоренности с Монголией дадут возможность еще больше расширить сотрудничество между Россией и Китаем, считают российские экономисты.