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В США обнародовали проект складного небоскреба

В США пришел к завершению конкурс архитектурных проектов небоскребов. Победу одержали польские архитекторы Якуб Лиса, Дамиан Граносик и Петр Паньчик, которые представили на конкурсе проект складного небоскреба.

В США обнародовали проект складного небоскреба


Идея небоскреба Skyshelter.zip разработали специально для использования в момент стихийных бедствий и прочих катастроф, чтобы можно было предоставить укрытие наибольшему количеству людей. Стоит отметить, что конструкция просто упаковывается в коробку, размер которой совпадает с основанием сооружения, а также легко переносится военными вертолетами. Для разворачивания небоскреба необходим всего лишь гелиевый баллон. Высоту конструкции можно регулировать. Внутри сооружения предусмотрены медицинская комната, холл, спальни и даже ферма для выращивания сельхозпродуктов. Крыша здания содержит специальное углубление для сбора дождевой воды, а также для ее фильтрации. По данным авторов разработки, небоскреб занимает площадь земли в 30 раз меньшую, чем спасательный штаб с аналогичными приспособлениями.

В Японии в 2016 году произошло сильное землетрясение, после которого популярность получили купольные дома, а после мощных сейсмологических толчков в Мексике в 2017 году началась разработка правил строительства небоскребов.
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Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:10
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