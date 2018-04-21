В США обнародовали проект складного небоскреба

Идея небоскреба Skyshelter.zip разработали специально для использования в момент стихийных бедствий и прочих катастроф, чтобы можно было предоставить укрытие наибольшему количеству людей. Стоит отметить, что конструкция просто упаковывается в коробку, размер которой совпадает с основанием сооружения, а также легко переносится военными вертолетами. Для разворачивания небоскреба необходим всего лишь гелиевый баллон. Высоту конструкции можно регулировать. Внутри сооружения предусмотрены медицинская комната, холл, спальни и даже ферма для выращивания сельхозпродуктов. Крыша здания содержит специальное углубление для сбора дождевой воды, а также для ее фильтрации. По данным авторов разработки, небоскреб занимает площадь земли в 30 раз меньшую, чем спасательный штаб с аналогичными приспособлениями.В Японии в 2016 году произошло сильное землетрясение, после которого популярность получили купольные дома, а после мощных сейсмологических толчков в Мексике в 2017 году началась разработка правил строительства небоскребов.