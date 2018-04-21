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Родион Толочкин покорил своей неординарностью Максима Фадеева на шоу “Песни”

Продюсер часто делится с подписчиками интересными сюжетами, сделанными на шоу “Песни”, а сейчас опубликовал ролик с выступлением своего подопечного в Instagram. Родион Толочкин покорил своей неординарностью Максима Фадеева и поразил самобытностью рэпера Тимати.

Исполнитель сопровождал выступление необычными движениями и звуками, но жюри отметило, что он имеет большой талант и может пройти дальше. Некоторые зрители не заметили особых способностей у участника проекта, но Максим Фадеев поверил в искренность человека, имеющего большой запас энергии.

Родион Толочкин покорил своей неординарностью Максима Фадеева на шоу “Песни”


Подписчики сразу обратили внимание на необычный тембр голоса Родиона Толчкина, назвав его пришельцем с другой планеты. Также люди отметили его доброту и искренность, хотя сам наставник пока не знает, как будет работать с новым участником команды.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:00
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