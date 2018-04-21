Экс-участник «Битвы экстрасенсов» может сесть в тюрьму на 10 лет

До сих пор никто из пользователей Сети так точно и не понял, почему уже в течение 1,5 месяца зезда 15 сезона «Битвы экстрасенсов» Арсений Караджа находится в следственном изоляторе. В Сети распространяется информация, что маг не по своей вине оказался замешан в сомнительном инциденте, за что теперь может сесть в тюрьму на 10 лет. Судя по имеющимся данным, для оказания адвокатских услуг в виде защиты мужчины в суде ему необходимо 170 тысяч рублей, которых на данный момент у семьи нет.Стоит отметить, что такая информация появилась в Сети со слов обычных пользователей, утверждающих, что о случившемся сообщила мать финалиста 15-й «Битвы экстрасенсов» Арсения Караджи. Фолловеры находятся в замешательстве, ведь не знают, действительно ли стоит помочь ему деньгами, либо же это очередная выдумка злоумышленников, желающих нажиться на чужом имени.