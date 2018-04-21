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Экс-участник «Битвы экстрасенсов» может сесть в тюрьму на 10 лет

В Сети стало известно о том, что экс-участник «Битвы экстрасенсов» Арсений Караджа может сесть в тюрьму. Поклонники мага из Санкт-Петербурга волнуются за дальнейшую судьбу молодого человека, у котрого нет денег на адвоката для защиты в суде.

Экс-участник «Битвы экстрасенсов» может сесть в тюрьму на 10 лет

До сих пор никто из пользователей Сети так точно и не понял, почему уже в течение 1,5 месяца зезда 15 сезона «Битвы экстрасенсов» Арсений Караджа находится в следственном изоляторе. В Сети распространяется информация, что маг не по своей вине оказался замешан в сомнительном инциденте, за что теперь может сесть в тюрьму на 10 лет. Судя по имеющимся данным, для оказания адвокатских услуг в виде защиты мужчины в суде ему необходимо 170 тысяч рублей, которых на данный момент у семьи нет.

Стоит отметить, что такая информация появилась в Сети со слов обычных пользователей, утверждающих, что о случившемся сообщила мать финалиста 15-й «Битвы экстрасенсов» Арсения Караджи. Фолловеры находятся в замешательстве, ведь не знают, действительно ли стоит помочь ему деньгами, либо же это очередная выдумка злоумышленников, желающих нажиться на чужом имени.
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dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:59
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