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От экс-участницы «Дома-2» Кристины Дерябиной сбежал возлюбленный

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Кристина Дерябина до сих пор интересна зрителям, несмотря на то, что с момента ее ухода прошло уже достаточно много времени.

Напомним, что девушка не смогла построить крепких отношений в периметре, однако познакомилась со своим возлюбленным именно на проекте, так как он являлся его сотрудником.

От экс-участницы «Дома-2» Кристины Дерябиной сбежал возлюбленный

Несколько месяцев назад она призналась, что готовится к свадьбе, однако точную дату не назвала.

А сегодня стало известно, что замужество Кристины сорвано. В своем микроблоге она написала, что рассталась со своим женихом, а точнее, он от нее сбежал. Теперь у Дерябиной нет ни квартиры, ни машины, ни возлюбленного.

После этой новости, многие зрители телестройки решили, что в ближайшее время Дерябина появится в голосовании «Верни участника» и обязательно пожалует на Поляну, дабы найти себе нового воздыхателя.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:58
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