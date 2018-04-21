От экс-участницы «Дома-2» Кристины Дерябиной сбежал возлюбленный

Напомним, что девушка не смогла построить крепких отношений в периметре, однако познакомилась со своим возлюбленным именно на проекте, так как он являлся его сотрудником.Несколько месяцев назад она призналась, что готовится к свадьбе, однако точную дату не назвала.А сегодня стало известно, что замужество Кристины сорвано. В своем микроблоге она написала, что рассталась со своим женихом, а точнее, он от нее сбежал. Теперь у Дерябиной нет ни квартиры, ни машины, ни возлюбленного.После этой новости, многие зрители телестройки решили, что в ближайшее время Дерябина появится в голосовании «Верни участника» и обязательно пожалует на Поляну, дабы найти себе нового воздыхателя.