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В Сети опубликованы первые фото обновленного внедорожника GMC Acadia

В Сети опубликовали первые шпионские снимки обновлённой версии внедорожника GMC Acadia. Авто имеет существенные изменения задней, передней части кроссовера.

В Сети опубликованы первые фото обновленного внедорожника GMC Acadia


Инженерами на дорожные тесты выведена новая версия внедорожника GMC Acadia, позаботившись о камуфляже. Задняя и передняя часть авто полностью скрыта. Это может указывать на большие изменения данной части. Авто имеет более обтекаемые головные огни, существенную переработку дизайна. Машина стала более агрессивной. Сзади имеются прямоугольные выхлопные трубы, которые свидетельствуют про изменения в системе отвода газов из двигателя.

Не исключается, что в салоне будут иметь место современные системы помощи водителю, система контроля за полосой движения, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль. Пока неизвестна официальная дата начала реализаций GMC Acadia. В компании отмечают, что автолюбители машину у официальных дилеров смогут приобрести до конца 2019-го года.
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:50
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