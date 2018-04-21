Обладательница груди пятого размера Эмма Гровер устроила секс-марафон

Недавно тридцатилетняя брюнетка Эмма Гровер сделала операцию по увеличению бюста и сейчас её грудь достигла вожделенного пятого размера.Мужская половина человечества не сочла это излишним. Пятый размер бюста Эммы пришёлся мужчинам по вкусу. То, что зона декольте у Гровер «что надо», подтверждают более тысячи лестных комментариев. Восторг мужского пола девушка «подогревает» полномасштабными фотоссесиями, изображающими весь процесс своего обнажения.Эмма покадрово снимает, как освобождается от топа. Сначала Гровер высвобождает одну грудь, затем вторую, а потом и вовсе предстает перед объективом камеры «без верха».