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В Китае на трассе загорелся грузовик с химикатами

В Китае на скоростном шоссе загорелся грузовик, перевозивший химикаты. Огонь вспыхнул после дорожной аварии.

В Китае на трассе загорелся грузовик с химикатами


Ранним субботним утром неподалеку от Тяньшуя на скоростной трассе столкнулись два грузовика. Сообщается, что виновником аварии стал водитель, перевозивший на борту своего автомобиля сахарный песок: не соблюдая нужную дистанцию, он врезался в зад грузовика, перевозившего пятисернистый фосфор. После столкновения машин грузовик с химикатами загорелся.

Водитель сахаровоза скончался на месте аварии, другой водитель с травмами госпитализирован. Центральное телевидение страны передает, что огонь и задымление были очень сильными. Примерно через 4 с половиной часа пожар удалось ликвидировать, но и через 2 часа после этого пожарные и спасатели продолжали работать на месте событий.

Уточняется, что едкий химический запах чувствуется на достаточно большом расстоянии от места ДТП.
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:30
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