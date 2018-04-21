В Китае на трассе загорелся грузовик с химикатами
В Китае на скоростном шоссе загорелся грузовик, перевозивший химикаты. Огонь вспыхнул после дорожной аварии.
Ранним субботним утром неподалеку от Тяньшуя на скоростной трассе столкнулись два грузовика. Сообщается, что виновником аварии стал водитель, перевозивший на борту своего автомобиля сахарный песок: не соблюдая нужную дистанцию, он врезался в зад грузовика, перевозившего пятисернистый фосфор. После столкновения машин грузовик с химикатами загорелся.
Водитель сахаровоза скончался на месте аварии, другой водитель с травмами госпитализирован. Центральное телевидение страны передает, что огонь и задымление были очень сильными. Примерно через 4 с половиной часа пожар удалось ликвидировать, но и через 2 часа после этого пожарные и спасатели продолжали работать на месте событий.
Уточняется, что едкий химический запах чувствуется на достаточно большом расстоянии от места ДТП.
Ранним субботним утром неподалеку от Тяньшуя на скоростной трассе столкнулись два грузовика. Сообщается, что виновником аварии стал водитель, перевозивший на борту своего автомобиля сахарный песок: не соблюдая нужную дистанцию, он врезался в зад грузовика, перевозившего пятисернистый фосфор. После столкновения машин грузовик с химикатами загорелся.
Водитель сахаровоза скончался на месте аварии, другой водитель с травмами госпитализирован. Центральное телевидение страны передает, что огонь и задымление были очень сильными. Примерно через 4 с половиной часа пожар удалось ликвидировать, но и через 2 часа после этого пожарные и спасатели продолжали работать на месте событий.
Уточняется, что едкий химический запах чувствуется на достаточно большом расстоянии от места ДТП.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:30