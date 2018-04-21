В Китае на трассе загорелся грузовик с химикатами

Ранним субботним утром неподалеку от Тяньшуя на скоростной трассе столкнулись два грузовика. Сообщается, что виновником аварии стал водитель, перевозивший на борту своего автомобиля сахарный песок: не соблюдая нужную дистанцию, он врезался в зад грузовика, перевозившего пятисернистый фосфор. После столкновения машин грузовик с химикатами загорелся.Водитель сахаровоза скончался на месте аварии, другой водитель с травмами госпитализирован. Центральное телевидение страны передает, что огонь и задымление были очень сильными. Примерно через 4 с половиной часа пожар удалось ликвидировать, но и через 2 часа после этого пожарные и спасатели продолжали работать на месте событий.Уточняется, что едкий химический запах чувствуется на достаточно большом расстоянии от места ДТП.