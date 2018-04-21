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Роман Гриценко снова выслан на Сейшелы

Не так давно на московскую съемочную площадку известного реалити-шоу «Дом-2» с Острова Любви возвратился Роман Гриценко.

Роман Гриценко снова выслан на Сейшелы

Участнику телестройки так и не удалось создать отношения, несмотря на то, что Ивана Дилова активно проявляет к парню свою симпатию. Вернувшись на Родину, Рома в очередной раз сообщил о симпатии в адрес Ольги Бузовой, после чего, по всей видимости, и был выслан в тропики, чтобы охладить свой пыл.

По предварительной информации, решение выслать Гриценко на Сейшелы исходило лично от самой Ольги Бузовой. Наставница реалити-шоу поняла, что Рому стоит держать на расстоянии, а поэтому отослала его на Сейшельские острова.

Стоит отметить, что за всю свою проектную жизнь Гриценко так и не смог создать ни каких серьезных отношений. Многие поклонники «Дома-2» уверены, что участника давно пора отправить за ворота, ведь свою роль на проекте он выполнять не собирается, прикрываясь симпатией к Ольге Бузовой.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:38
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