Том Круз четыре года не общался со своей наследницей Сури из-за работы и новой веры
Журналисты выяснили, что актер настолько занят своей работой и новой верой, что четыре года не общался со своей наследницей Сури. Многие поклонники осудили Тома Круза за такое поведение, упомянув о сильном увлечении сайентологией.
Бывшая избранница Кэти Холмс не захотела поддерживать веру звезды, так что пара разорвала отношения. Раньше он часто уделял внимание своей дочери, но сейчас ситуация изменилась в худшую сторону. Женщина даже не хочет слышать о Томе Крузе, а также малышка уже привыкла к отсутствию отца, живущего недалеко от их дома.
Пользователи сетей заметили, что артист даже не пришел на 12-летие девочки, после чего подвергли его критике. Они даже вспомнили об алиментах, отметив, что знаменитость имеет много денег. Затем люди высказали много нелестных слов в адрес религии, окончательно промывшей мозги кумиру.
Бывшая избранница Кэти Холмс не захотела поддерживать веру звезды, так что пара разорвала отношения. Раньше он часто уделял внимание своей дочери, но сейчас ситуация изменилась в худшую сторону. Женщина даже не хочет слышать о Томе Крузе, а также малышка уже привыкла к отсутствию отца, живущего недалеко от их дома.
Пользователи сетей заметили, что артист даже не пришел на 12-летие девочки, после чего подвергли его критике. Они даже вспомнили об алиментах, отметив, что знаменитость имеет много денег. Затем люди высказали много нелестных слов в адрес религии, окончательно промывшей мозги кумиру.