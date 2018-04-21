Том Круз четыре года не общался со своей наследницей Сури из-за работы и новой веры

Бывшая избранница Кэти Холмс не захотела поддерживать веру звезды, так что пара разорвала отношения. Раньше он часто уделял внимание своей дочери, но сейчас ситуация изменилась в худшую сторону. Женщина даже не хочет слышать о Томе Крузе, а также малышка уже привыкла к отсутствию отца, живущего недалеко от их дома.Пользователи сетей заметили, что артист даже не пришел на 12-летие девочки, после чего подвергли его критике. Они даже вспомнили об алиментах, отметив, что знаменитость имеет много денег. Затем люди высказали много нелестных слов в адрес религии, окончательно промывшей мозги кумиру.