АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Грехи человека: Сопротивляться им бесполезно из-за отголосков животных инстинктов живущих в сознании после эволюции
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Том Круз четыре года не общался со своей наследницей Сури из-за работы и новой веры

Журналисты выяснили, что актер настолько занят своей работой и новой верой, что четыре года не общался со своей наследницей Сури. Многие поклонники осудили Тома Круза за такое поведение, упомянув о сильном увлечении сайентологией.

Бывшая избранница Кэти Холмс не захотела поддерживать веру звезды, так что пара разорвала отношения. Раньше он часто уделял внимание своей дочери, но сейчас ситуация изменилась в худшую сторону. Женщина даже не хочет слышать о Томе Крузе, а также малышка уже привыкла к отсутствию отца, живущего недалеко от их дома.

Том Круз четыре года не общался со своей наследницей Сури из-за работы и новой веры


Пользователи сетей заметили, что артист даже не пришел на 12-летие девочки, после чего подвергли его критике. Они даже вспомнили об алиментах, отметив, что знаменитость имеет много денег. Затем люди высказали много нелестных слов в адрес религии, окончательно промывшей мозги кумиру.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Энди МакДауэлл отмечает 60-летие
Обладательница груди пятого размера Эмма Гровер
Ольга Бузова показала Backstage с фотосессии
Анастасия Волочкова решила весной погреться у
Модель Коко Роша во второй раз стала мамой
Аглая Тарасова и Милош Бикович замечены в
Жители Челябинска были напуганы ярким сиянием в
Ребёнок устроил танцы на карнизе пятиэтажного дома
Через два поколения британцы могут разучиться
В Китае на трассе загорелся грузовик с химикатами
Рианна запускает свою линию нижнего белья
Британцев напугало появление НЛО с изменяющимися
Платье, в котором Ольга Бузова появилась на Pre
60-летний британец скончался от сердечного
Мощнейшая с начала года магнитная буря удивила
Джастин Бибер показал поклонникам фото в женском
Минфин РФ не намерен сокращать объем закупок
Антон Силуанов: Россия предоставит Монголии
Надежда Дорофеева празднует 28-й день рождения
Подержанных авто в России продается в 3,5 раза
Певица Валерия отметила 50-летие и выглядела
Том Круз четыре года не общался со своей
Александр Гобозов мог лишиться водительских прав
Стас Михайлов во время гастролей своими
Ученые: Просмотр порнографии делает женщин
Ученые: Экзопланета CoRoT-7 b стала лидером в
Автомобиль Дэниэла Крейга Aston Martin продан на
Умер легендарный ученый Нерсес Крикорян,
Анастасия Волочкова окажет помощь отечественным
Участницы реалити-шоу «Дом-2» всячески игнорируют
Просмотреть все новости