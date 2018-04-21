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Подержанных авто в России продается в 3,5 раза больше, чем новых

Доля авторынка новых легковых машин в России за первый квартал этого года составила 22,4 процента. При том доля вторичного рынка достигла 77,6%.

Подержанных авто в России продается в 3,5 раза больше, чем новых


Так в РФ подержанных авто продают в три с половиной раза больше в сравнении с новыми. Данный результат в различных российских регионах может разительно отличаться. За счёт соседства с Японией, на Дальнем Востоке зафиксировали высокую долю продаж авто с пробегом. Она больше всего наблюдается в Еврейской автономии (примерно 99%). Там рынок авто с пробегом больше первичного в 80 раз. За первые 3 месяца этого года доля новых машин в Башкирии достигла 27,6 процентов (12 000 авто). Продажи подержанных авто в республике достигли 31 500 авто (72,4%).

Объемы вторичного рынка во всех субъектах России превышают объемы первичного. Наименьшую разницу зарегистрировали эксперты в Москве. Здесь доля продаж новых легковых авто составляет 43%. Стоит также выделить СПб, Самарскую обл., Татарстан. Здесь на одно проданное новое авто приходится две б/у.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:45
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