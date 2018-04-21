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Максим Галкин высмеял Ольгу Бузову и Валерия Леонтьева на своем концерте

Известный юморист, телеведущий Максим Галкин на своем концерте тонко подшутил над Ольгой Бузовой и Валерием Леонтьевым.

Недавно Галкин дал сольный концерт в Амурской области. Поклонники и журналисты рассказали, что во время выступления юморист решил тонко подшутить над известными артистами современной эстрады.

Максим Галкин высмеял Ольгу Бузову и Валерия Леонтьева на своем концерте

Так, Максим попросил Бузову показать всю искренность от лица всего шоу-бизнеса, так как остальные звезды уже устали это демонстрировать. Поэтому Галкин отметил, что теперь вся надежда только на Ольгу.

Не остался без внимания и Леонтьев. Юморист решил подшутить над концертными костюмами исполнителя, добавив, что никто не смог бы сначала надеть костюм, а потом под него придумывать песню. Ведь на каждую композицию можно спеть в рыбацкой сетке с ракушкой ниже пояса. В целом, шутки были не обидные, так что поклонники надеются, что после этого выступления никто из звезд не будет держать обиду на Галкина.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:32
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