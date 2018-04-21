Антон Силуанов допустил временную национализацию компаний попавших под санкции
Кабмин заявил, что не планирует напрямую помогать из госбюджета олигархам попавшим под санкции. Также министр финансов Антон Силуанов сообщил, что пострадавшие компании могут быть временно национализированы с целью их сохранения и выведения из под удара.
Министерством финансов рассматривается вопрос о временной национализации компаний попавших под санкции за символическую сумму. Антон Силуанов, министр финансов заявил, что лучшим вариантом для этого станет скупка продукции государством через средства аккумулированные ранее в «Промсвязьбанке».
Тогда же правительство создаст ведомство при министерстве для помощи указанным предприятиям. Несмотря на все тяжелые обстоятельства сложившиеся у компании Дерипаски, правительство не будет выкупать алюминий в государственный фонд в рамках реанимации «РУСАЛа». По словам специалистов, из-за этого компания может быть перекуплена или ликвидирована.
Министерством финансов рассматривается вопрос о временной национализации компаний попавших под санкции за символическую сумму. Антон Силуанов, министр финансов заявил, что лучшим вариантом для этого станет скупка продукции государством через средства аккумулированные ранее в «Промсвязьбанке».
Тогда же правительство создаст ведомство при министерстве для помощи указанным предприятиям. Несмотря на все тяжелые обстоятельства сложившиеся у компании Дерипаски, правительство не будет выкупать алюминий в государственный фонд в рамках реанимации «РУСАЛа». По словам специалистов, из-за этого компания может быть перекуплена или ликвидирована.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 13:30