Антон Силуанов допустил временную национализацию компаний попавших под санкции

Министерством финансов рассматривается вопрос о временной национализации компаний попавших под санкции за символическую сумму. Антон Силуанов, министр финансов заявил, что лучшим вариантом для этого станет скупка продукции государством через средства аккумулированные ранее в «Промсвязьбанке».Тогда же правительство создаст ведомство при министерстве для помощи указанным предприятиям. Несмотря на все тяжелые обстоятельства сложившиеся у компании Дерипаски, правительство не будет выкупать алюминий в государственный фонд в рамках реанимации «РУСАЛа». По словам специалистов, из-за этого компания может быть перекуплена или ликвидирована.