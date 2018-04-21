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Ученые: Экзопланета CoRoT-7 b стала лидером в списке самых невероятных объектов вне Солнечной системы

Ученые опубликовали в сетях список, самых невероятных объектов вне Солнечной системы. Экзопланета CoRoT-7 b стала лидером среди космических тел благодаря своим каменным дождям.

Затем была отмечена Глизе 581 g, напоминающая своими параметрами Землю. Она в будущем может стать новой родиной для колонистов, а пока исследуется учеными. Газовый гигант TrES-2b тоже привлек к себе внимание из-за отражения 1% света. Его называют “Черной планетой”, имеющей огромную температуру и угольный цвет поверхности.

Ученые: Экзопланета CoRoT-7 b стала лидером в списке самых невероятных объектов вне Солнечной системы


Астрономы смогли узнать о таких экзопланетах благодаря мощным устройствам. В дальнейшем новые исследования позволят им раскрыть многие тайны Вселенной и небесных тел в других галактиках.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:15
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