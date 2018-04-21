Ученые: Экзопланета CoRoT-7 b стала лидером в списке самых невероятных объектов вне Солнечной системы

Затем была отмечена Глизе 581 g, напоминающая своими параметрами Землю. Она в будущем может стать новой родиной для колонистов, а пока исследуется учеными. Газовый гигант TrES-2b тоже привлек к себе внимание из-за отражения 1% света. Его называют “Черной планетой”, имеющей огромную температуру и угольный цвет поверхности.Астрономы смогли узнать о таких экзопланетах благодаря мощным устройствам. В дальнейшем новые исследования позволят им раскрыть многие тайны Вселенной и небесных тел в других галактиках.