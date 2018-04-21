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Ксения Бородина ругает старшую дочь за оценки

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина ни раз признавалась в том, что является очень строгой и требовательной мамой, но младшей дочери Теоне иногда удается смягчить ее характер.

Тем не менее, малышке всего 2 года, а потому понятно, что ее родители многое ей спускают с рук, тогда как Марусе, которой уже 8 лет, порой приходится не сладко. Девочка ходит в школу и занимается гимнастикой, периодически принося домой медали с соревнований, но ее мама требует от нее большего.

Ксения Бородина ругает старшую дочь за оценки

Так, сегодня в Instagram Ксения опубликовала пост, в котором призналась, что очень корит себя за то, что ругает старшую дочь за оценки. Она отметила, что не может себя обуздать в этом вопросе и часто не контролирует свои эмоции, а когда осознание ситуации приходит, то дело уже сделано и ребенок в расстроенных чувствах лег спать.

«Маруся учится хорошо, но именно хорошо, а не отлично, как бы мне хотелось... Как всегда начинаем хорошо модуль, а под конец совершаем ошибки(( Я никогда не была отличницей, хотя закончила хорошо школу, но я это я, а Мару совсем другая», - написала Бородина

Ксения Бородина ругает старшую дочь за оценки

Теледива также поинтересовалась у своих подписчиков, ругают ли они своих детей за учебу, на что получила весьма неожиданные ответы. В комментариях многие принялись осуждать Ксению за такое отношение к дочери, пытаясь донести до нее, что таким образом она ничего не добьется, а лишь потеряет то ценное, что есть между родителем и ребенком – доверие и уважение.

«А какой смысл быть отличницей в школе? Чтобы родителям было чем похвастать перед друзьями? Ребенок учится хорошо, мне кажется этого достаточно для школы», «Ругать, точно не надо. Есть риск, что ребенок потеряет мотивацию к учебе», - пишут они.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:28
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