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Вера Сотникова возмущена инцидентом со своей сумочкой в аэропорту Волгограда

Актриса и ведущая «Битвы экстрасенсов» Вера Сотникова возмущена действиями сотрудников аэропорта, в котором побывала на днях. Выяснилось, что конфликт с персоналом возник из-за её собственной сумочки.

Вера Сотникова возмущена инцидентом со своей сумочкой в аэропорту Волгограда

Вера Сотникова на днях вынуждена была в очередной раз совершать перелёт из родного Волгограда по работе, но, несмотря на довольно обыденное для неё дело, на этот раз в аэропорту случился неприятный инцидент. Со слов самой ведущей «Битвы экстрасенсов», во время сдачи вещей в багаж сотрудник авиакомпании потребовал у неё ещё и собственную сумочку, чтобы измерить ту, как ручную кладь.

Несколько раз Сотникова пыталась объяснить мужчине, что дамская сумочка не относится к разряду ручной клади, а потому передавать её кому-либо в руки он не станет. В ответ на актрису посыпались угрозы в том, что её просто не допустят к посадке на самолёт. Также звезда возмутилась действиями одного из сотрудников аэропорта, который назвал себя начальником и выхватил сумочку из её рук, пытаясь смять и поместить в калибратор.

Вера Сотникова возмущена инцидентом со своей сумочкой в аэропорту Волгограда

Вера Сотникова отмечает, что инцидент был весьма неприятным, а также оставил не самые лучшие воспоминания об этой поездке. В жизни актрисы, как оказалось, уже были два подобных случая, когда женскую сумочку требовали оформить, как ручную кладь. Ведущая «Битвы экстрасенсов» знает, что так делать нельзя, а потому просит руководство аэропортов разъяснить своим сотрудникам все возможные нюансы установленных законом правил.
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dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:23
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