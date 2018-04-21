НЛО в небе над Нью-Джерси видели две тысячи американцев

По данным от источника, со ссылкой на сообщение от уфологов из агентства MUFON, которое размещено на их официальном сайте, специалист по исследованиям НЛО Джефф Уоллес смог зафиксировать на камеру необычные летающие объекты, которые парили в воздухе в течение часа на Трентоном.Это первый случай с 1930 года, когда большое количество людей смогли стать очевидцами появления НЛО. Специалисты в области исследований внеземных цивилизаций считают, что отрицать существование инопланетян далее не имеет никакого смысла.