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Поклонникам не понравился концерт Сергея Лазарева в “Олимпийском” из-за ужасного звука

Сергей Лазарев выступил в “Олимпийском” и показал зрителям свое шоу “N”, только поклонникам не понравился концерт из-за ужасного звука. Многие люди не могли выдержать постоянное потрескивание на заднем фоне и просто ушли из зала.

Фанаты мечтали услышать хиты своего кумира, но вместо этого только обрывки текста доносились до их ушей на фоне хрипения и прочих помех. Также они были недовольны писклявым тембром артиста, так что предпочли не тратить свое время зря.

Поклонникам не понравился концерт Сергея Лазарева в “Олимпийском” из-за ужасного звука


Пользователи сетей написали много негативных сообщений в адрес звукооператоров, не способных нормально настроить аппаратуру. Из-за громкости музыки публике было сложно услышать Сергея Лазарева, да и его поведение на сцене многим показалось скучным. Самые преданные лица написали слова благодарности и пожелали звезде творческих успехов.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:45
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