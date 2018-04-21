Поклонникам не понравился концерт Сергея Лазарева в “Олимпийском” из-за ужасного звука
Сергей Лазарев выступил в “Олимпийском” и показал зрителям свое шоу “N”, только поклонникам не понравился концерт из-за ужасного звука. Многие люди не могли выдержать постоянное потрескивание на заднем фоне и просто ушли из зала.
Фанаты мечтали услышать хиты своего кумира, но вместо этого только обрывки текста доносились до их ушей на фоне хрипения и прочих помех. Также они были недовольны писклявым тембром артиста, так что предпочли не тратить свое время зря.
Пользователи сетей написали много негативных сообщений в адрес звукооператоров, не способных нормально настроить аппаратуру. Из-за громкости музыки публике было сложно услышать Сергея Лазарева, да и его поведение на сцене многим показалось скучным. Самые преданные лица написали слова благодарности и пожелали звезде творческих успехов.