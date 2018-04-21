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Фотограф Аслан Ахмадов показал несколько откровенных снимков Ксении Собчак 13-летней давности

На днях известный азербайджанский фотограф Аслан Ахмадов опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram разместил несколько откровенных снимков бывшей ведущей телепроекта «Дом-2», а ныне успешного журналиста Ксении Собчак, сделанных в стиле БДСМ

На снимках теледива, которая в этом году баллотировалась на пост главы государства, позирует в чересчур вызывающем наряде и порой даже не одна, а с несколькими брутальными мужчинами.

Фотограф Аслан Ахмадов показал несколько откровенных снимков Ксении Собчак 13-летней давности

Увидев снимки, пользователи Сети были шокированы распущенностью девушки и «с ног до головы» обсудили ее в комментариях под снимками.

«Отличные снимки. Не понимаю, почему она их не задействовала в предвыборной кампании? Это привело бы ее к желаемому результату...», «Как её не фотошопь, но на модель не тянет. Такие «модели» только компрометируют художника», «Да уж конечно, ее Величество Ксения во всей красе», «С выборами не вышло, и Ксюша опять пустилась во все тяжкие», - отметили они.

Фотограф Аслан Ахмадов показал несколько откровенных снимков Ксении Собчак 13-летней давности

Стоит сказать, что Аслан Ахмадов подчеркнул, что данные фотографии были сделаны в далеком 2005 году, а потому сейчас ее не стоит за них упрекать.

Фотограф Аслан Ахмадов показал несколько откровенных снимков Ксении Собчак 13-летней давности
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:07
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