Рыжеволосая 22-летняя модель plus-size становится новой звездой пляжной моды

Многие знают модель plus-size по имени Эшли Грэм, но пока ещё не всем известно о юной представительнице этого направления Бри Киш, которая уверенно идёт к статусу самой настоящей звёзды пляжной моды. Рыжеволосая 22-летняя девушка привлекла к себе внимание модельных агентств не только пышными формами, но и невероятной жизнерадостностью. Основной фишкой Бри Киш стали её огненные пышные волосы, веснушки на лице и обворожительная широкая улыбка.Юная модель plus-size в настоящий момент активно сотрудничает с одним из известных калифорнийских брендов купальников, так что в скором времени, полагают пользователи Сети, станет самой настоящей звездой пляжной моды. Каждый снимок 22-летней Бри Киш вызывает у публики только положительные эмоции, ведь яркие рыжие локоны и обворожительная улыбка поклонницы Микки Мауса не могут оставить равнодушным никого.