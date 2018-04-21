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Рыжеволосая 22-летняя модель plus-size становится новой звездой пляжной моды

Рыжеволосая модель plus-size Бри Киш постепенно становится настоящей звездой пляжной моды. Знаменитость в 22 года тесно сотрудничает сразу с несколькими агентствами, снимается для Forever 21 и является лицом одного из брендов купальников в Калифорнии.

Рыжеволосая 22-летняя модель plus-size становится новой звездой пляжной моды

Многие знают модель plus-size по имени Эшли Грэм, но пока ещё не всем известно о юной представительнице этого направления Бри Киш, которая уверенно идёт к статусу самой настоящей звёзды пляжной моды. Рыжеволосая 22-летняя девушка привлекла к себе внимание модельных агентств не только пышными формами, но и невероятной жизнерадостностью. Основной фишкой Бри Киш стали её огненные пышные волосы, веснушки на лице и обворожительная широкая улыбка.

Рыжеволосая 22-летняя модель plus-size становится новой звездой пляжной моды

Юная модель plus-size в настоящий момент активно сотрудничает с одним из известных калифорнийских брендов купальников, так что в скором времени, полагают пользователи Сети, станет самой настоящей звездой пляжной моды. Каждый снимок 22-летней Бри Киш вызывает у публики только положительные эмоции, ведь яркие рыжие локоны и обворожительная улыбка поклонницы Микки Мауса не могут оставить равнодушным никого.
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dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:05
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