АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Грехи человека: Сопротивляться им бесполезно из-за отголосков животных инстинктов живущих в сознании после эволюции
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Центробанк сообщил о подорожании «борщевого набора» в марте почти на 16%

В своем очередном отчете Центробанк сообщил о росте инфляции с начала года, которая в марте составила 2,5%. Также в нем говорится, что обесценивание рубля продолжится ускоренными темпами и достигнет на конец текущего года 4% и более.

Специалисты Центробанка в своем информационно-аналитическом комментарии под названием "Динамика потребительских цен" отметили существенное подорожания цен на "борщевой набор". По их данным, цена на продукты выросла почти на 16%, тогда как в феврале подорожание составило 9%; таким образом только за 2 месяца текущего года цены возросли на четверть.

Центробанк сообщил о подорожании «борщевого набора» в марте почти на 16%


Одновременно Игорь Дмитриев, руководитель департамента денежно-кредитной политики ЦБ сообщил, что инфляция за этот же период достигла 2,5%, а в апреле-мае ожидается еще больший темп падения покупательной способности рубля - 4%. Далее Дмитриев отметил, что рост цен на плодоовощную продукцию: "Происходил более быстрыми темпами, чем ожидал Банк России".
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 15:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Тома Круза освоил профессию рыбака
НЛО в небе над Нью-Джерси видели две тысячи
Жительница Новосибирска отсудила 45 тысяч за
Александр Гобозов возмущен фривольным поведением
В Москве скончалась звезда фильма “Любовь и
Поклонникам не понравился концерт Сергея Лазарева
Дмитрий Дмитренко стал раздражать зрителей
Уфологи: На Марсе покоится брошенный пришельцами
Светлана Лобода продолжает подогревать слухи о
Специалисты рассказали, какие продукты вредят
Робот избавил девочку от припадков
«АвтоВАЗ» отзывает 82 авто Lada Granta и Lada
Фанаты сравнили Ани Лорак с ангелом на новом
Новая девушка Глеба Жемчугова, по мнению фанатов,
Алсу архивным снимком за 99-й год доказала, что
Центробанк сообщил о подорожании «борщевого
В Сеть попал видеоролик «летающей тарелки»
Пользователей сетей удивило фото “странной
Мария Кожевникова показала трогательное
Яна Кошкина не сердится, когда ее сравнивают с
Борис Грачевский признался, что поборол рак кожи
Образ Даны Борисовой для съёмок «Пусть говорят»
Авто СПб вошли в топ-25 самых популярных машин
Дочь Волочковой похвасталась в Instagram
Ольга Бузова придумала новый план, как отомстить
Компания Qiantu Motor презентовала серийное купе
Сын Рудковской тренируется на коньках с парашютом
Жители Аризоны заметили в небе НЛО с фиолетовыми
Фанаты требуют, чтобы Ольга Бузова убрала
Михаил Шуфутинский отметил юбилей и высказался о
Просмотреть все новости