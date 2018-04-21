Центробанк сообщил о подорожании «борщевого набора» в марте почти на 16%
В своем очередном отчете Центробанк сообщил о росте инфляции с начала года, которая в марте составила 2,5%. Также в нем говорится, что обесценивание рубля продолжится ускоренными темпами и достигнет на конец текущего года 4% и более.
Специалисты Центробанка в своем информационно-аналитическом комментарии под названием "Динамика потребительских цен" отметили существенное подорожания цен на "борщевой набор". По их данным, цена на продукты выросла почти на 16%, тогда как в феврале подорожание составило 9%; таким образом только за 2 месяца текущего года цены возросли на четверть.
Одновременно Игорь Дмитриев, руководитель департамента денежно-кредитной политики ЦБ сообщил, что инфляция за этот же период достигла 2,5%, а в апреле-мае ожидается еще больший темп падения покупательной способности рубля - 4%. Далее Дмитриев отметил, что рост цен на плодоовощную продукцию: "Происходил более быстрыми темпами, чем ожидал Банк России".
Специалисты Центробанка в своем информационно-аналитическом комментарии под названием "Динамика потребительских цен" отметили существенное подорожания цен на "борщевой набор". По их данным, цена на продукты выросла почти на 16%, тогда как в феврале подорожание составило 9%; таким образом только за 2 месяца текущего года цены возросли на четверть.
Одновременно Игорь Дмитриев, руководитель департамента денежно-кредитной политики ЦБ сообщил, что инфляция за этот же период достигла 2,5%, а в апреле-мае ожидается еще больший темп падения покупательной способности рубля - 4%. Далее Дмитриев отметил, что рост цен на плодоовощную продукцию: "Происходил более быстрыми темпами, чем ожидал Банк России".
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Добавил: Valeriy Сегодня, 15:45