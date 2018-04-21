Ксения Собчак наслаждается весной в Лондоне

На днях Собчак поделилась новой фотографией на своей странице в социальной сети Instagram. Фото сделано крупным планом, что видно только лицо Ксении в соломенной шляпе и модных очках.При этом сама звезда отметила, что она находится в Лондоне, где уже наступила весна, поэтому можно наслаждаться теплом. Однако поклонники не выразили своего восторга после просмотра данной публикации.Многие заметили, что в солнцезащитных очках Собчак отражается кольцо. Пользователи сразу решили, что Ксения намеренно решила таким способом похвастаться своей дорогой обновкой.Да и тот факт, что телеведущая сейчас отдыхает в Лондоне, тоже не вызвал восторженных комментариев. Подписчики сразу начали высказывать мнения о том, что Собчак своим выдвижением в президенты лишь зарабатывала деньги, а не стремилась изменить страну к лучшему. Поэтому, выполнив свою миссию, она теперь тратит деньги, активно путешествуя с семьей по миру.