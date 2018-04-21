Робот избавил девочку от припадков

Обеспокоенные родители 3-месячной дочки обратились к специалистам. У их ребенка случился приступ, на коже стала появляться странная пигментация. Медики диагностировали у малышки в голове несколько доброкачественных опухолей и стали проводить лечебную терапию. Однако ближе к трем годам медикаменты уже не помогали во время приступов.Родители, заметившие, что ночью приступы у дочери могут повторяться и до 30 раз стали искать пути к решению проблемы. Вскоре обратились к специалистам из Стэнфордского университета. Там отцу и матери предложили новейшую роботизированную систему ROSA. Робот точно обнаружил без бритья волос и вскрытия черепной коробки очаги опухолей. После этого провели операцию, удалив часть опухолей. С того момента прошло более года. Сейчас маленькая пациентка чувствует себя хорошо, хоть еще и нуждается в продолжительном лечении.