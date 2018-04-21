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«АвтоВАЗ» отзывает 82 авто Lada Granta и Lada Kalina

Компания «АвтоВАЗ» на территории Российской Федерации отзывает 82 экземпляра транспортных средств LADA Granta, а также LADA Kalina.

«АвтоВАЗ» отзывает 82 авто Lada Granta и Lada Kalina


Такого рода мероприятие коснется транспортных средств, которые сошли с конвейера, начиная с июня прошлого года и по сегодняшний день. Представители Росстандарта проинформировали, что компания «АвтоВАЗ» отзывает версии LADA Granta, а также LADA Kalina вследствие вероятного дефекта блока современной системы оповещения типа ЭРА-ГЛОНАСС. Такого рода система может не срабатывать при боковом ударе. Все попадающие под отзыв транспортные средства получат новый блок системы типа ЭРА-ГЛОНАСС, а также контроллер. Производитель расходы за ремонт берет на себя.

«АвтоВАЗ» прошедшей весной отзывал 107 000 экземпляров авто LADA Granta/LADA Kalina, проданных с сентября 2015-го года по март 2016-го года. В данных транспортных средствах тросом сцепления перетиралась топливная трубка.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:00
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