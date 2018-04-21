Пользователей сетей удивило фото “странной невесты” из Астрахани

Девушка в белом наряде медленно двигалась по обочине дороге рядом с трассой, а также имела на плече большую красную сумку. Она была одна рядом с лесом, так что необычный вид молодой особы сразу привлек к себе внимание водителей.Некоторые люди считают, что невеста решила пойти на пикник с друзьями, а потому захватила с собой вещи. Личность ее не установлена, хотя многие горожане уверены, что это жертва несчастной любви. Возможно, она решила сбежать к возлюбленному, но потерпела неудачу и только испачкала подол платья.