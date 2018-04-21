АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Грехи человека: Сопротивляться им бесполезно из-за отголосков животных инстинктов живущих в сознании после эволюции
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Пользователей сетей удивило фото “странной невесты” из Астрахани

В сетях появилось фото “странной невесты”, опубликованное свидетелями события из Астрахани. Сюжет удивил пользователей, выразивших разное мнение по такому поводу.

Девушка в белом наряде медленно двигалась по обочине дороге рядом с трассой, а также имела на плече большую красную сумку. Она была одна рядом с лесом, так что необычный вид молодой особы сразу привлек к себе внимание водителей.

Пользователей сетей удивило фото “странной невесты” из Астрахани


Некоторые люди считают, что невеста решила пойти на пикник с друзьями, а потому захватила с собой вещи. Личность ее не установлена, хотя многие горожане уверены, что это жертва несчастной любви. Возможно, она решила сбежать к возлюбленному, но потерпела неудачу и только испачкала подол платья.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сеть попал видеоролик «летающей тарелки»
Пользователей сетей удивило фото “странной
Мария Кожевникова показала трогательное
Яна Кошкина не сердится, когда ее сравнивают с
Борис Грачевский признался, что поборол рак кожи
Образ Даны Борисовой для съёмок «Пусть говорят»
Авто СПб вошли в топ-25 самых популярных машин
Дочь Волочковой похвасталась в Instagram
Ольга Бузова придумала новый план, как отомстить
Компания Qiantu Motor презентовала серийное купе
Сын Рудковской тренируется на коньках с парашютом
Жители Аризоны заметили в небе НЛО с фиолетовыми
Фанаты требуют, чтобы Ольга Бузова убрала
Михаил Шуфутинский отметил юбилей и высказался о
Подписчики считают, что свадьба Надежды Ермаковой
Кортни Кардашьян покорила Сеть сексуальным
Аллергия на пенициллин может быть вызвана
Антон Силуанов допустил временную национализацию
Новое тестирование модели ИТЭР показало его
В Сети обсуждают ролик о ремонте смартфонов от
Участница «Холостяка» призналась, что ее парень
Выпуск пикапа Hyundai Santa Cruz перенесли на
В Щербинке в магазине фейерверков вспыхнул пожар
Лолита опозорилась, назвав Южно-Сахалинск островом
Ученые обнаружили связь страха, ритмического
Российский школьник открыл новую звезду в
В Сети появилась подборка самых неожиданных,
Анджелина Джоли упала в обморок после информации
Звезда «Физрука» Полина Гренц похвасталась в Сети
Ученые: Фастфуд вредит кишечным бактериям и может
Просмотреть все новости