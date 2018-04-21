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В Сеть попал видеоролик «летающей тарелки» свалившейся с неба на проезжую часть

В Сеть попал видеоролик о том, как «летающая тарелка» упала с неба на проезжую часть.

В Сеть попал видеоролик «летающей тарелки» свалившейся с неба на проезжую часть


На одном из каналов YouTube появился ролик свалившейся «летающей тарелки» на проезжую часть. Пользователи Сети, просмотревшие сюжет, пришли к одному мнению о том, что это НЛО.

На видео можно увидеть, как странный объект больших размеров и овальной формы упал с неба прямо на шоссе, чудом минуя проезжающий мимо автомобиль.



О том, где произошло событие, не указывается, однако скептики убеждены, что упавший предмет никакое не НЛО, а всего лишь оторвавшийся кусок металла во время урагана.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:30
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