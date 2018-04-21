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Анна Хилькевич снялась в беременной фотосессии в стиле 80-х

Известная актриса Анна Хилькевич поделилась с фанатами кадром со своей беременной фотосессии в стиле 80-х. Новый образ знаменитости вызвал невероятный восторг у подписчиков.

Анна Хилькевич снялась в беременной фотосессии в стиле 80-х

Анна Хилькевич относительно недавно перестала скрывать факт своей второй беременности. До этого актриса тщательно умалчивала о своё «интересном» положении, но наблюдательные поклонники всё же рассекретили её. Теперь, готовящаяся стать мамой во второй раз звезда во всю наслаждается всеми прелестями самого волнительного периода в жизни каждой женщины.

На днях в микроблоге Анны Хилькевич появился кадр с недавней беременной фотосессии в стиле 80-х. Вместе с ней запечатлеть себя решила и Анна Цуканова-Котт, которая тоже ждёт второго ребёнка. Обе знаменитости примерили на себя похожие наряды в виде ярко-розовых облегающих маек, а поверх накинули распахнутые рубашки в полоску.

Образ будущих мам дополняли также причёски и характерный для 80-х годов макияж. Фолловеры сошлись во мнениях, что Анна Хилькевич, как и её подруга, выглядят просто потрясающе, а беременность им только к лицу.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 08:40
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