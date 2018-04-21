Борис Грачевский признался, что поборол рак кожи

Маленькая родинка, постепенно переросшая в меланому, стала виновницей страшного заболевания у Грачевского – рака кожи. После того, как поставили этот диагноз, режиссеру довелось перенести несколько операций, химиотерапию, облучение. Отступившая было болезнь вернулась и знаменитости пришлось пройти через все процедуры заново. На сегодняшний день Борис Грачевский может уверенно говорить, что победил рак, а, опасаясь возврата коварной болячки, мужчина каждые полгода проходит обследование у специалистов.По его словам, у него большая жажда жизни и большие планы: поставить на ноги маленькую дочь, жить долго и счастливо с молодой женой. Именно она во время его болезни оказывала режиссеру огромную поддержку и помощь.Упомянул Грачевский обо всех своих браках. С первой женой они вместе прожили 35 лет и вырастили двоих детей. Со второй супругой, младшей режиссера на 38 лет, брак был недолгим, но оставил дочь. Полгода назад создатель «Ералаша» женился вновь.