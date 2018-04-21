Жители Аризоны заметили в небе НЛО с фиолетовыми лучами

Пока американцы не могут выяснить природу объекта, хотя предполагают, что он связан с секретными военными программами, контролирующими погоду. Внеземной корабль пришельцев промчался над горным хребтом, после чего решил еще немного побыть в поле зрения людей.Кроме него были замеченные необычные световые лучи, которые поднимались от земли и имели форму спирали. Возможно, они возникли из-за ионов металла, находящихся в воздухе. Также это относится к разрядам плазмы или запуску HAARP.