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Жители Аризоны заметили в небе НЛО с фиолетовыми лучами

В сетях были опубликованы сообщения, присланные свидетелями события из Аризоны. Они заметили в небе над Финиксом НЛО с фиолетовыми лучами, после чего запечатлели его на камеру.

Пока американцы не могут выяснить природу объекта, хотя предполагают, что он связан с секретными военными программами, контролирующими погоду. Внеземной корабль пришельцев промчался над горным хребтом, после чего решил еще немного побыть в поле зрения людей.

Жители Аризоны заметили в небе НЛО с фиолетовыми лучами


Кроме него были замеченные необычные световые лучи, которые поднимались от земли и имели форму спирали. Возможно, они возникли из-за ионов металла, находящихся в воздухе. Также это относится к разрядам плазмы или запуску HAARP.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:15
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