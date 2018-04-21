Авто СПб вошли в топ-25 самых популярных машин России

В число лидеров смогли попасть Kia Rio (25 400 автомобилей), Hyundai Creta (15 800 авто), Hyundai Solaris (14 500 авто), Toyota RAV4 (6 600 авто), Toyota Camry (6 000 авто), Nissan X-Trail (5 350 авто), Nissan Qashqai (4 900 авто). Согласно итогам января-марта в целом общий объём продаж автомобилей в Санкт-Петербурге увеличился на 13 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Автозаводы Hyundai, Nissan, Toyota за данный период выпустили на 7 процентов больше авто, чем годом раньше. Они всего выпустили 87 800 легковых авто. При этом 70 процентов пришлось на автозавод Huyndai.Доля автопрома СПб по результатам 1-го квартала в общероссийском объёме достигла 23,7 процента. Данный показатель год назад составлял 26,7 процента.