АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Грехи человека: Сопротивляться им бесполезно из-за отголосков животных инстинктов живущих в сознании после эволюции
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Авто СПб вошли в топ-25 самых популярных машин России

Семь из девяти автомобильных моделей, выпускаемых на автомобильных заводах в Санкт-Петербурге, смогли войти в ТОП-25 самых популярных транспортных средств в РФ по итогам 1-го квартала текущего года.

Авто СПб вошли в топ-25 самых популярных машин России


В число лидеров смогли попасть Kia Rio (25 400 автомобилей), Hyundai Creta (15 800 авто), Hyundai Solaris (14 500 авто), Toyota RAV4 (6 600 авто), Toyota Camry (6 000 авто), Nissan X-Trail (5 350 авто), Nissan Qashqai (4 900 авто). Согласно итогам января-марта в целом общий объём продаж автомобилей в Санкт-Петербурге увеличился на 13 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Автозаводы Hyundai, Nissan, Toyota за данный период выпустили на 7 процентов больше авто, чем годом раньше. Они всего выпустили 87 800 легковых авто. При этом 70 процентов пришлось на автозавод Huyndai.

Доля автопрома СПб по результатам 1-го квартала в общероссийском объёме достигла 23,7 процента. Данный показатель год назад составлял 26,7 процента.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сеть попал видеоролик «летающей тарелки»
Пользователей сетей удивило фото “странной
Мария Кожевникова показала трогательное
Яна Кошкина не сердится, когда ее сравнивают с
Борис Грачевский признался, что поборол рак кожи
Образ Даны Борисовой для съёмок «Пусть говорят»
Авто СПб вошли в топ-25 самых популярных машин
Дочь Волочковой похвасталась в Instagram
Ольга Бузова придумала новый план, как отомстить
Компания Qiantu Motor презентовала серийное купе
Сын Рудковской тренируется на коньках с парашютом
Жители Аризоны заметили в небе НЛО с фиолетовыми
Фанаты требуют, чтобы Ольга Бузова убрала
Михаил Шуфутинский отметил юбилей и высказался о
Подписчики считают, что свадьба Надежды Ермаковой
Кортни Кардашьян покорила Сеть сексуальным
Аллергия на пенициллин может быть вызвана
Антон Силуанов допустил временную национализацию
Новое тестирование модели ИТЭР показало его
В Сети обсуждают ролик о ремонте смартфонов от
Участница «Холостяка» призналась, что ее парень
Выпуск пикапа Hyundai Santa Cruz перенесли на
В Щербинке в магазине фейерверков вспыхнул пожар
Лолита опозорилась, назвав Южно-Сахалинск островом
Ученые обнаружили связь страха, ритмического
Российский школьник открыл новую звезду в
В Сети появилась подборка самых неожиданных,
Анджелина Джоли упала в обморок после информации
Звезда «Физрука» Полина Гренц похвасталась в Сети
Ученые: Фастфуд вредит кишечным бактериям и может
Просмотреть все новости