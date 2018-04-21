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Ольга Бузова в Саранске спела новую песню

На днях популярная ведущая телепроекта «Дом-2» и певица Ольга Бузова стала гостьей нового выпуска шоу GazLive, которое ведет рэпер Баста на своем YouTube-канале Gazgolder.

В ходе программы девушка отвечала на самые актуальные вопросы, интересующие публику, а также представила свой новый трек «Тоже музыка», записанный под руководством все того же Василия Вакуленко.

Ольга Бузова в Саранске спела новую песню

А вчера теледива отправилась в Саранск, где в рамках своего гастрольного тура «Под звуки поцелуев» исполнила новый хит.

«Саранск, спасибо! Премьера трека #тожемузыка состоялась. Спасибо большое за ваш жаркий приём», - написала Оля в своем микроблоге.

Также она представила новые футболку, которая была посвящена новой песни и традиционно содержит принт с ключевой фразой «Вы знаете как лучше? Сделайте пи…ей!».

Напомним, что сразу после попадания в iTunes, трек «Тоже музыка» поднялся на первую строчку всего за 1 минуту, тем самым повторив предыдущий мировой рекорд певицы.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:28
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