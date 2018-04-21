Ольга Бузова в Саранске спела новую песню

«Саранск, спасибо! Премьера трека #тожемузыка состоялась. Спасибо большое за ваш жаркий приём», - написала Оля в своем микроблоге.

В ходе программы девушка отвечала на самые актуальные вопросы, интересующие публику, а также представила свой новый трек «Тоже музыка», записанный под руководством все того же Василия Вакуленко.А вчера теледива отправилась в Саранск, где в рамках своего гастрольного тура «Под звуки поцелуев» исполнила новый хит.Также она представила новые футболку, которая была посвящена новой песни и традиционно содержит принт с ключевой фразой «Вы знаете как лучше? Сделайте пи…ей!».Напомним, что сразу после попадания в iTunes, трек «Тоже музыка» поднялся на первую строчку всего за 1 минуту, тем самым повторив предыдущий мировой рекорд певицы.