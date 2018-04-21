Компания Qiantu Motor презентовала серийное купе K50 и концепт K20

Отмечается, что ранее электрокар К50 был автомобильным воплощением нежности и умиления. Однако теперь всё кардинально изменилось, отныне он стал настоящим воплощением зла, фирменная стрекоза теперь напоминает эмблему серийного маньяка-убийцы.Серийную версию купе Qiantu K50 презентуют на автосалоне в Пекине. В ближайшее время электрическое купе поставят на конвейер. По мнению некоторых экспертов, в шоу-руме компании Qiantu Motor представлена модель электрокара с откровенно агрессивными элементами для того чтобы привлечь внимание клиентов. Предполагается, что в серийное производство поступит модель с иным внешним дизайном.Электрическое купе Qiantu K50 выдаёт до 435 лошадиных сил, при этом запас хода электрокара увеличился до 365 километров.