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Компания Qiantu Motor презентовала серийное купе K50 и концепт K20

В Пекине 20 апреля открылся первый шоу-рум компании Qiantu Motor. Китайские производители презентовали серийную версию электрического купе К50 и концептуальную модель К20.

Компания Qiantu Motor презентовала серийное купе K50 и концепт K20


Отмечается, что ранее электрокар К50 был автомобильным воплощением нежности и умиления. Однако теперь всё кардинально изменилось, отныне он стал настоящим воплощением зла, фирменная стрекоза теперь напоминает эмблему серийного маньяка-убийцы.

Серийную версию купе Qiantu K50 презентуют на автосалоне в Пекине. В ближайшее время электрическое купе поставят на конвейер. По мнению некоторых экспертов, в шоу-руме компании Qiantu Motor представлена модель электрокара с откровенно агрессивными элементами для того чтобы привлечь внимание клиентов. Предполагается, что в серийное производство поступит модель с иным внешним дизайном.

Электрическое купе Qiantu K50 выдаёт до 435 лошадиных сил, при этом запас хода электрокара увеличился до 365 километров.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:30
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