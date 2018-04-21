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Выпуск пикапа Hyundai Santa Cruz перенесли на 2020 год

Южнокорейская компания Hyundai переносит производство пикапа Santa Cruz на 2020 год. Концепт пикапа со стильным экстерьером был представлен ещё в 2015 году, его планировали запустить в производство в 2017 году, но решили отложить.

Выпуск пикапа Hyundai Santa Cruz перенесли на 2020 год


О внешности пикапа Hyundai Santa Cruz в настоящее время мало что известно. Имеются рендерные изображения, однако нет информации о том, будет ли серийная модель им соответствовать. В 2015 году концепт автомобиля завоевал публику благодаря своей необычной внешности, поэтому несоответствие может вызвать среди автолюбителей недовольство.

В 2015 году концептуальная версия пикапа Hyundai Santa Cruz была представлена с 4-цилиндровым силовым агрегатом ёмкостью 2,0 литра производительностью 190 лошадиных сил. В пресс-службе компании Hyundai сообщили, что пикап Santa Cruz будет построен на основе Hyundai Tucson нового поколения, которое тоже появится в 2020 году.
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Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 13:15
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