Выпуск пикапа Hyundai Santa Cruz перенесли на 2020 год

О внешности пикапа Hyundai Santa Cruz в настоящее время мало что известно. Имеются рендерные изображения, однако нет информации о том, будет ли серийная модель им соответствовать. В 2015 году концепт автомобиля завоевал публику благодаря своей необычной внешности, поэтому несоответствие может вызвать среди автолюбителей недовольство.В 2015 году концептуальная версия пикапа Hyundai Santa Cruz была представлена с 4-цилиндровым силовым агрегатом ёмкостью 2,0 литра производительностью 190 лошадиных сил. В пресс-службе компании Hyundai сообщили, что пикап Santa Cruz будет построен на основе Hyundai Tucson нового поколения, которое тоже появится в 2020 году.