Лолита опозорилась, назвав Южно-Сахалинск островом

С помощью видео исполнительница песен Лолита поведала поклонникам касательно своего будущего концерта в столице Сахалина. В ролике певица допустила ряд ошибок, при этом употребила странные выражения. Сначала Милявская назвала город, где состоится выступление, островом, а после поправила сама себя и заявила, что Южно-Сахалинск является полуостровом.Фанаты сразу обратили внимание на множество ошибок, а также не забыли указать артистке на это. Некоторые поклонники задали вопрос Лолите, знает ли она, что такое Сахалин – полуостров или все же остров?