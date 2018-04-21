Ученые: Фастфуд вредит кишечным бактериям и может стать виновником возникновения артрита

Они долгое время занимались исследованиями причин, приводящих к развитию недуга. Раньше эксперты связывали его с лишним весом человека, вызывающим большое давление на суставы, но сейчас стало известно о важной роли кишечных бактерий. Ученые провели опыты на грызунах, которые 12 недель питались такой едой.Их организм перестал усваивать бифидобактерии, после чего у мышей были замеченные разрывы мениска и признаки остеоартрита. Тучные особи быстрее были подвержены таким патологиям, но после возвращения к нормальному питанию проблема была решена. Новые исследования будут касаться людей, которые страдают от ожирения и диабета.