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Ученые: Фастфуд вредит кишечным бактериям и может стать виновником возникновения артрита

Американские ученые выяснили, что фастфуд вредит кишечным бактериям и может стать виновником возникновения артрита. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Они долгое время занимались исследованиями причин, приводящих к развитию недуга. Раньше эксперты связывали его с лишним весом человека, вызывающим большое давление на суставы, но сейчас стало известно о важной роли кишечных бактерий. Ученые провели опыты на грызунах, которые 12 недель питались такой едой.

Ученые: Фастфуд вредит кишечным бактериям и может стать виновником возникновения артрита


Их организм перестал усваивать бифидобактерии, после чего у мышей были замеченные разрывы мениска и признаки остеоартрита. Тучные особи быстрее были подвержены таким патологиям, но после возвращения к нормальному питанию проблема была решена. Новые исследования будут касаться людей, которые страдают от ожирения и диабета.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:30
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