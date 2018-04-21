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Магистр «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов одобрил реалити-шоу «Дом-2»

Нынешней весной на экраны наших телевизоров вернулось интеллектуальное шоу «Брейн ринг».

На этот раз 57-летний магистр программы «Что?Где?Когда?» Андрей Козлов будет задавать вопросы на телеканале НТВ.

Магистр «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов одобрил реалити-шоу «Дом-2»

На встрече с журналистами Козлов сравнил себя с Леонидом Якубовичем в «Поле Чудес» и отметил, что это шоу не про отгадывание букв, а про людей, так же как и реалити-шоу «Дом-2».

Сам Андрей не является фанатом телестройки, но при этом признает ее право на существование.

Магистр «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов одобрил реалити-шоу «Дом-2»

По словам «ветерана» интеллектуальной викторины, подобные реалити-шоу удовлетворяют потребности аудитории в развлекательном контенте.

«Знаток» особо подчеркнул, что телестройка показывает как живут молодые люди, а моральную сторону проекта Козлов решил не обсуждать, так как старается никому не навязывать своего мнения, в том числе и своим детям.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:52
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