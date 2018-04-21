Магистр «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов одобрил реалити-шоу «Дом-2»

На этот раз 57-летний магистр программы «Что?Где?Когда?» Андрей Козлов будет задавать вопросы на телеканале НТВ.На встрече с журналистами Козлов сравнил себя с Леонидом Якубовичем в «Поле Чудес» и отметил, что это шоу не про отгадывание букв, а про людей, так же как и реалити-шоу «Дом-2».Сам Андрей не является фанатом телестройки, но при этом признает ее право на существование.По словам «ветерана» интеллектуальной викторины, подобные реалити-шоу удовлетворяют потребности аудитории в развлекательном контенте.«Знаток» особо подчеркнул, что телестройка показывает как живут молодые люди, а моральную сторону проекта Козлов решил не обсуждать, так как старается никому не навязывать своего мнения, в том числе и своим детям.