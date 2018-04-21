"Газпром" давит на Украину - хочет досрочно расторгнуть договор о транзите газа

Российский углеводородный монополист подал запрос в Стокгольмский арбитраж с просьбой расторгнуть соглашение о транзите газа по украинской ГТС. Этот шаг будет стоить Украине $2 млрд в год, а все 76 тысяч километров газовых труб и 70 станций перекачки превратятся в никому не нужный металлолом. Киев объявил, что контракт должен действовать еще 2 года, до конца 2019, потому что одностороннее его прекращение не допустимо. Также представитель "Нафтогаза" заявил, что намерен на этот срок поднять цену за транзит и что они подадут в суд, если российские чиновники не передумают.Также Петр Порошенко предупредил европейские правительства, что действующая ГТС является гарантом того, что российские войска не начнут вновь "горячую фазу войны в центре Европы". Также он сказал, что европейцы попадут в еще большую зависимость от России с достройкой "Северного потока-2" и "Турецкого потока", строительство которых и планируется завершить в 2019 году. Учитывая, что в 2019 году в Украине пройдут выборы и коллаборационисты при внешней поддержке продолжают раскачивать ситуацию в стране, считает Порошенко, то во второй половине 2019 года может начаться полномасштабная война.