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"Газпром" давит на Украину - хочет досрочно расторгнуть договор о транзите газа

Суд в Стокгольме получил запрос из "Газпрома" о досрочном расторжении контракта с Украиной. Этот договор действует до конца 2019 года и потому украинская сторона решает вопрос о подаче встречного иска о неправомерных действиях российского монополиста.

Российский углеводородный монополист подал запрос в Стокгольмский арбитраж с просьбой расторгнуть соглашение о транзите газа по украинской ГТС. Этот шаг будет стоить Украине $2 млрд в год, а все 76 тысяч километров газовых труб и 70 станций перекачки превратятся в никому не нужный металлолом. Киев объявил, что контракт должен действовать еще 2 года, до конца 2019, потому что одностороннее его прекращение не допустимо. Также представитель "Нафтогаза" заявил, что намерен на этот срок поднять цену за транзит и что они подадут в суд, если российские чиновники не передумают.

"Газпром" давит на Украину - хочет досрочно расторгнуть договор о транзите газа


Также Петр Порошенко предупредил европейские правительства, что действующая ГТС является гарантом того, что российские войска не начнут вновь "горячую фазу войны в центре Европы". Также он сказал, что европейцы попадут в еще большую зависимость от России с достройкой "Северного потока-2" и "Турецкого потока", строительство которых и планируется завершить в 2019 году. Учитывая, что в 2019 году в Украине пройдут выборы и коллаборационисты при внешней поддержке продолжают раскачивать ситуацию в стране, считает Порошенко, то во второй половине 2019 года может начаться полномасштабная война.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:15
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