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До премьеры рассекретили новый седан Mercedes-Benz A-Class

Немецкая автокомпания Mercedes-Benz планирует на Пекинский автосалон привезти абсолютно новый седан версии Mercedes-Benz A-Class.

До премьеры рассекретили новый седан Mercedes-Benz A-Class


Его внешность рассекречена уже в Сети. Новая версия построена на архитектуре современного хэтчбека версии Mercedes-Ben A-Class. Транспортное средство составит конкуренцию Audi A3, а также BMW 1 Series, которые предлагаются только на территории Китайской Народной Республики. В салоне авто имеется система MBUX с дисплеями на 7 и 10,25 дюймов, круглые отверстия вентиляции, трёхспицевое рулевое колесо. Под капотом новой версии седана разместился четырёхцилиндровый 1,33-литровый мотор на 163 л.с. Предусматривается также 4-литровый мотор на 224 л.с.

Mercedes-Benz A-Class сначала дебютирует в КНР. Потом авто выйдет на прочие авторынки. Модель была названа наиболее привлекательной для молодого контингента. Новинка молодежной аудиторией может не ограничиться, из-за своих отличных характеристик.
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:10
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