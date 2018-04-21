До премьеры рассекретили новый седан Mercedes-Benz A-Class

Его внешность рассекречена уже в Сети. Новая версия построена на архитектуре современного хэтчбека версии Mercedes-Ben A-Class. Транспортное средство составит конкуренцию Audi A3, а также BMW 1 Series, которые предлагаются только на территории Китайской Народной Республики. В салоне авто имеется система MBUX с дисплеями на 7 и 10,25 дюймов, круглые отверстия вентиляции, трёхспицевое рулевое колесо. Под капотом новой версии седана разместился четырёхцилиндровый 1,33-литровый мотор на 163 л.с. Предусматривается также 4-литровый мотор на 224 л.с.Mercedes-Benz A-Class сначала дебютирует в КНР. Потом авто выйдет на прочие авторынки. Модель была названа наиболее привлекательной для молодого контингента. Новинка молодежной аудиторией может не ограничиться, из-за своих отличных характеристик.