Исследование спектров 340000 звезд помогло ученым узнать о развитии Вселенной после Большого взрыва
Австралийские ученые с помощью телескопа AAT и спектрографа HERMES смогли провести исследование спектров 340000 звезд. Это помогло им узнать, как развивалась Вселенная после Большого взрыва.
После проведения наблюдений были собраны данные, включившие в себя химический состав и размер объектов, а также это относится к частоте оборотов с возрастом их формирования.
Специалисты смогли пересмотреть теории, касающиеся космических процессов, происходивших 14 миллиардов лет назад. Картирование состава позволит им найти древних родственников небесных тел, а также расширить понятия о дальнейшем формировании планет в этом периоде.