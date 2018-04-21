Исследование спектров 340000 звезд помогло ученым узнать о развитии Вселенной после Большого взрыва

После проведения наблюдений были собраны данные, включившие в себя химический состав и размер объектов, а также это относится к частоте оборотов с возрастом их формирования.Специалисты смогли пересмотреть теории, касающиеся космических процессов, происходивших 14 миллиардов лет назад. Картирование состава позволит им найти древних родственников небесных тел, а также расширить понятия о дальнейшем формировании планет в этом периоде.