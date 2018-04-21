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Купе и кабриолет BMW 8 Series запечатлели во время прохождения тестов

Баварская компания продолжает тестировать «заряженные» версии кабриолета и купе из флагманского семейства BMW 8 Series. Накануне в сеть выложили шпионские фотографии, на которых были запечатлены автомобили BMW M850i.

Купе и кабриолет BMW 8 Series запечатлели во время прохождения тестов


Фотошпионы запечатлели кабриолет и купе BMW M850i скрытые под камуфляжной плёнкой, но она сильно обтягивает кузов автомобилей, поэтому форму некоторых частей можно рассмотреть. В частности, на передних бамперах автомобилей имеются большие воздухозаборники, при этом передний бампер кабриолета разделён горизонтальной планкой. Задние бамперы очень похожи друг на друга.

«Заряженные» версии купе и кабриолета оснащены тормозными суппортами синего цвета, а это означает, что автомобили получили мощную тормозную систему. В целом автомобили имеют много общего с представленным ранее концептом BMW Concept 8 Series.

По данным инсайдеров, в подкапотном пространстве автомобилей BMW M850i будет установлен 8-цилиндровый битурбированный агрегат объёмом 4,0 литра мощностью 500 лошадиных сил. При этом крутящий момент будет передаваться на обе оси.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:45
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