Купе и кабриолет BMW 8 Series запечатлели во время прохождения тестов

Фотошпионы запечатлели кабриолет и купе BMW M850i скрытые под камуфляжной плёнкой, но она сильно обтягивает кузов автомобилей, поэтому форму некоторых частей можно рассмотреть. В частности, на передних бамперах автомобилей имеются большие воздухозаборники, при этом передний бампер кабриолета разделён горизонтальной планкой. Задние бамперы очень похожи друг на друга.«Заряженные» версии купе и кабриолета оснащены тормозными суппортами синего цвета, а это означает, что автомобили получили мощную тормозную систему. В целом автомобили имеют много общего с представленным ранее концептом BMW Concept 8 Series.По данным инсайдеров, в подкапотном пространстве автомобилей BMW M850i будет установлен 8-цилиндровый битурбированный агрегат объёмом 4,0 литра мощностью 500 лошадиных сил. При этом крутящий момент будет передаваться на обе оси.