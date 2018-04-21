Ученые: приверженцы здорового питания выбрасывают продуктов больше, чем другие

В соответствии с данными исследователей, примерно 39% отходов в США приходится на фрукты, овощи и блюда, которые приготовлены из этих продуктов. Далее следуют молочная продукция -17%, мясная – 14%, очень много еды вывозят на свалку.Ученые провели исследование и изучили данную проблему. В результате установили, что в период с 2007 года по 2014 год жители США отправили в отходы не меньше 0,5 кг еды в день. Это примерно 136 млн кг в масштабах всей страны.Специалисты уверены, что необходимо провести рекламную компанию о том, как нужно готовить здоровую еду и хранить скоропортящиеся продукты. Важно также отличать поврежденные овощи и фрукты от порченных, когда те еще можно использовать, что снизит суммарное количество расходов.