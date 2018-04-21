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Ученые: приверженцы здорового питания выбрасывают продуктов больше, чем другие

Люди, которые предпочитают питаться лишь здоровой пищей, могут избавляться от большего количества продуктов, чем те, у кого в рационе обычные блюда. Здоровое питание, имеющее качественные компоненты, связано непосредственно с увеличенным количеством отходов, заявляют ученые.

Ученые: приверженцы здорового питания выбрасывают продуктов больше, чем другие


В соответствии с данными исследователей, примерно 39% отходов в США приходится на фрукты, овощи и блюда, которые приготовлены из этих продуктов. Далее следуют молочная продукция -17%, мясная – 14%, очень много еды вывозят на свалку.

Ученые провели исследование и изучили данную проблему. В результате установили, что в период с 2007 года по 2014 год жители США отправили в отходы не меньше 0,5 кг еды в день. Это примерно 136 млн кг в масштабах всей страны.

Специалисты уверены, что необходимо провести рекламную компанию о том, как нужно готовить здоровую еду и хранить скоропортящиеся продукты. Важно также отличать поврежденные овощи и фрукты от порченных, когда те еще можно использовать, что снизит суммарное количество расходов.
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Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 11:30
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