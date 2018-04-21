АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Грехи человека: Сопротивляться им бесполезно из-за отголосков животных инстинктов живущих в сознании после эволюции
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Ученые: Данные МРТ показали позитивное воздействие боевого искусства тайцзицюань на здоровье человека

Американские ученые вместе с китайскими коллегами выяснили, что боевое искусство тайцзицюань позитивно воздействует на здоровье человека. Данные МРТ показали увеличение уровня N-ацетиласпартата в головном мозге, а также занятия укрепляют мышцы ног.

Традиционное китайское боевое искусство часто сравнивают с айкидо, а также относят к духовным практикам, гармонизирующим внутренний мир человека. Оно характеризуется плавными и округлыми движениями, благодаря которым можно использовать силу соперника и одержать победу. До сих пор ученые не изучили механизмы работы данного направления, но сейчас они провели эксперимент, пригласив 6 добровольцев старше 55 лет.

Ученые: Данные МРТ показали позитивное воздействие боевого искусства тайцзицюань на здоровье человека


Люди раньше не занимались тайцзицюань, так что выполняли упражнения вместе с учителем дважды в неделю. В результате у них усилилась активность мозга, а уровень вещества стал выше на 5,4 %. Это позволяет организму замедлять процессы старения, а также предупредить развитие склероза, болезни Альцгеймера и шизофрении.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука / Главные новости
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители «Дома-2» считают, что отвратительность
«Живой Кен» уже не рад, что удалил рёбра за 40
Анастасия Макеева покорила красную дорожку
В России начались продажи смартфона Huawei Y9 2018
До премьеры рассекретили новый седан
Исследование спектров 340000 звезд помогло ученым
Дарина Маркина пока не готова назвать причину
Купе и кабриолет BMW 8 Series запечатлели во
Модель Ирина Иванова показала на видео все
Дмитрий Тарасов разучился определять красивых
Ученые: приверженцы здорового питания выбрасывают
Зрители «Дома-2» в шоке от песенного выступления
У Ксении Бородиной заметно увеличились губы
В Сети высмеяли «странные» советы для женщин от
"Газпром" давит на Украину - хочет досрочно
Ученые: Данные МРТ показали позитивное
Зрители уверены, что Саша Шева беременна не от
Климова и Месхи не приветствуют строгость и
Екатерина Зиновьева подаст в суд на Дмитрия
Электрический кроссовер Audi e-tron будет
Меган Маркл вышла в свет в старомодном наряде
Саша Черно заявила, что полностью избавилась от
Откровенные снимки солистки группы Serebro попали
Публикации Ольги Бузовой, Дмитрия Нагиева и
Милонов считает, что Филиппу Киркорову стоит
Сергей Кучеров стал новым ведущим новостей
Егор Халявин задумался о новой пластической
“Синдром Дулитл и Бонне”: Необычный психический
Экс-участник «Битвы экстрасенсов» может сесть в
От экс-участницы «Дома-2» Кристины Дерябиной
Просмотреть все новости