Ученые: Данные МРТ показали позитивное воздействие боевого искусства тайцзицюань на здоровье человека

Традиционное китайское боевое искусство часто сравнивают с айкидо, а также относят к духовным практикам, гармонизирующим внутренний мир человека. Оно характеризуется плавными и округлыми движениями, благодаря которым можно использовать силу соперника и одержать победу. До сих пор ученые не изучили механизмы работы данного направления, но сейчас они провели эксперимент, пригласив 6 добровольцев старше 55 лет.Люди раньше не занимались тайцзицюань, так что выполняли упражнения вместе с учителем дважды в неделю. В результате у них усилилась активность мозга, а уровень вещества стал выше на 5,4 %. Это позволяет организму замедлять процессы старения, а также предупредить развитие склероза, болезни Альцгеймера и шизофрении.