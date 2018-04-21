Электрический кроссовер Audi e-tron будет заряжаться быстрее Tesla

О техническом оснащении электрического кроссовера Audi e-tron на данный момент подробной информации нет. При этом немецкие производители подтвердили, что машина будет комплектоваться двумя электрическими моторами, литий-ионным аккумулятором ёмкостью 95 кВт/ч, а также получит экспресс-зарядку мощностью 150 кВт.В компании Audi отмечают, что во всём мире новая зарядная станция является самой мощной. Данная станция заряжает электрокары значительно быстрее, чем Tesla Supercharger, которая обладает максимальным уровнем мощности в 120 кВт.Недавно сообщалось о том, что производство серийного электрического кроссовера Audi e-tron немцы наладят на своём заводе в Брюсселе. Выпуск электрокара стартует 30 августа, а в продаже кроссовер может появиться в конце нынешнего года.