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Электрический кроссовер Audi e-tron будет заряжаться быстрее Tesla

Ранее уже сообщалось, что немецкая компания Audi разрабатывает электрический кроссовер. Накануне появилась информация о том, что электрокроссовер от Audi будет заряжаться значительно быстрее, чем автомобили Tesla.

Электрический кроссовер Audi e-tron будет заряжаться быстрее Tesla


О техническом оснащении электрического кроссовера Audi e-tron на данный момент подробной информации нет. При этом немецкие производители подтвердили, что машина будет комплектоваться двумя электрическими моторами, литий-ионным аккумулятором ёмкостью 95 кВт/ч, а также получит экспресс-зарядку мощностью 150 кВт.

В компании Audi отмечают, что во всём мире новая зарядная станция является самой мощной. Данная станция заряжает электрокары значительно быстрее, чем Tesla Supercharger, которая обладает максимальным уровнем мощности в 120 кВт.

Недавно сообщалось о том, что производство серийного электрического кроссовера Audi e-tron немцы наладят на своём заводе в Брюсселе. Выпуск электрокара стартует 30 августа, а в продаже кроссовер может появиться в конце нынешнего года.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:45
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