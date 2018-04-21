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Меган Маркл вышла в свет в старомодном наряде

19 апреля Принц Гарри и Меган Маркл посетили прием, который был посвящен правам женщин. Светское мероприятие, которое организовал Борис Джонсон, состоялось в Королевском авиационном обществе в Лондоне. Невеста принца появилась на мероприятии в старомодном наряде, который позже активно обсуждали пользователи Сети.

Меган Маркл вышла в свет в старомодном наряде


Возлюбленные просто светились от счастья на приеме, что не ускользнуло от их фотокамер. Но в их объективы попал еще один момент: старомодное платье Меган, которое она выбрала для мероприятия. К такому мнению пришли интернет-пользователи, когда просматривали кадры со светского вечера. Невеста британского королевского наследника была одета в черное платье, в котором уже появлялись на публике Блейк Лайвли, Ким Кардашьян и другие звезды около десяти лет назад. Однако, стоит отметить, что знаменитости появлялись в таких же нарядах, но в другой цветовой гамме.

Модные критики заявили, что вышеперечисленные обладательницы таких же платьев – лишь малая часть из всех, кто имеет тот же наряд от Jackie O в своих гардеробах. Среди них Скарлетт Йоханссон, Бритни Спирс, Келли Кларксон и другие. Стоимость данного предмета гардероба от Black Halo, модель которого имеет название Jackie O, составляет сегодня 345 долларов.

Стоит напомнить, что бракосочетание Принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая. На данном этапе идет активная подготовка к данному торжеству.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 10:30
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