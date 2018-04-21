Катя Жужа мотивирует свою дочь к учебе, отбирая новенький IPhone
Экс-участница и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа счастливая, но строгая мама 9-летней дочери Николь.
Недавно женщина рассказала в своем микроблоге, каким образом стимулирует дочь к учебе.
«Когда Николь расслабляется в школе, то самое страшное наказание для нее , это забрать у нее айфон на неделю. Взамен мы даем ей «дежурный» красный, кнопчатый телефон fly, чтобы она могла звонить мне», - рассказывает Катя.
После этого ее ребенок преображается и «от скуки» начинает читать и получает хорошие от метки. Лишившись айфона Николь сохраняет зрение, а уроки делает к 6 часам вечера, а не до полуночи.
По мнению Кати Жужа современные гаджеты крадут у детей детство, и спрашивает у подписчиков, какие они практикуют наказания для мотивации к учебе.
Пользователи согласились, что телефон «это зло» и «полная деградация».
Недавно женщина рассказала в своем микроблоге, каким образом стимулирует дочь к учебе.
«Когда Николь расслабляется в школе, то самое страшное наказание для нее , это забрать у нее айфон на неделю. Взамен мы даем ей «дежурный» красный, кнопчатый телефон fly, чтобы она могла звонить мне», - рассказывает Катя.
После этого ее ребенок преображается и «от скуки» начинает читать и получает хорошие от метки. Лишившись айфона Николь сохраняет зрение, а уроки делает к 6 часам вечера, а не до полуночи.
По мнению Кати Жужа современные гаджеты крадут у детей детство, и спрашивает у подписчиков, какие они практикуют наказания для мотивации к учебе.
Пользователи согласились, что телефон «это зло» и «полная деградация».