Катя Жужа мотивирует свою дочь к учебе, отбирая новенький IPhone

Недавно женщина рассказала в своем микроблоге, каким образом стимулирует дочь к учебе., - рассказывает Катя.После этого ее ребенок преображается и «от скуки» начинает читать и получает хорошие от метки. Лишившись айфона Николь сохраняет зрение, а уроки делает к 6 часам вечера, а не до полуночи.По мнению Кати Жужа современные гаджеты крадут у детей детство, и спрашивает у подписчиков, какие они практикуют наказания для мотивации к учебе.Пользователи согласились, что телефон «это зло» и «полная деградация».