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Катя Жужа мотивирует свою дочь к учебе, отбирая новенький IPhone

Экс-участница и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа счастливая, но строгая мама 9-летней дочери Николь.

Недавно женщина рассказала в своем микроблоге, каким образом стимулирует дочь к учебе.

Катя Жужа мотивирует свою дочь к учебе, отбирая новенький IPhone

«Когда Николь расслабляется в школе, то самое страшное наказание для нее , это забрать у нее айфон на неделю. Взамен мы даем ей «дежурный» красный, кнопчатый телефон fly, чтобы она могла звонить мне», - рассказывает Катя.

После этого ее ребенок преображается и «от скуки» начинает читать и получает хорошие от метки. Лишившись айфона Николь сохраняет зрение, а уроки делает к 6 часам вечера, а не до полуночи.

Катя Жужа мотивирует свою дочь к учебе, отбирая новенький IPhone

По мнению Кати Жужа современные гаджеты крадут у детей детство, и спрашивает у подписчиков, какие они практикуют наказания для мотивации к учебе.

Пользователи согласились, что телефон «это зло» и «полная деградация».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:50
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