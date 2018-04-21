FAW в преддверии дебюта представил кроссовер Senia R9

В модельном ряду производителя кроссовер Senia R9 расположится сразу же за моделью R7. Габариты автомобиля составляют 4 505/1 835/1 659 мм, а размер колёсной базы — 2 700 мм.В подкапотном пространстве китайского автомобиля FAW Senia R9 установлен новый бензиновый турбомотор ёмкостью 1,2 литра. Новый двигатель получил внутризаводской индекс CA4GA12TD. Максимальная мощность агрегата составляет 143 лошадиные силы, а в качестве трансмиссии будет предложена 5-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот».Официально кроссовер будет представлен 25 апреля, а в начале мая станет известна стоимость и комплектации FAW Senia R9. После чего автомобиль выведут на рынок.