Новый Porsche 911 GT3 RS преодолел «Северную петлю» быстрее чем за 7 минут

Суперкар Porsche 911 GT3 RS преодолел трек продолжительностью 20,6 километра за 6 минут 56,4 секунды, это на 24 секунды быстрее предыдущего рекордсмена. Автомобилем управляли гонщики Ларс Керн и Кевин Эстре, в общей сложности они проехали 4 круга, и каждый из них менее, чем за 7 минут.Лучшее время показал пилот Кевин Эстре, при этом он отметил, что во время торможения и на поворотах новый суперкар ведёт себя также, как трековый GT3 R. Лучшее время по преодолению «Северной петли» было установлено шинах Michelin Pilot Sport Cup 2 R, предназначенных для трека, которые скоро станут доступны для 911 GT3 RS. Эту же резину планируют установить на самую экстремальную модель GT2 RS.В подкапотном пространстве суперкара Porsche 911 GT3 RS установлен оппозитный двигатель объёмом 4,0 литра, выдающий 520 лошадиных сил, работает он на пару с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. До первой «сотни» автомобиль набирает разгон за 3,2 секунды, развивая максимальную скорость 312 км/час.