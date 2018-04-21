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Новый Porsche 911 GT3 RS преодолел «Северную петлю» быстрее чем за 7 минут

Компания Porsche продемонстрировала заезд по «Северной петле» Нюрбургринга обновлённого суперкара 911 GT3 RS. Porsche 911 GT3 RS является самой мощной моделью бренда с атмосферным силовым агрегатом.

Новый Porsche 911 GT3 RS преодолел «Северную петлю» быстрее чем за 7 минут


Суперкар Porsche 911 GT3 RS преодолел трек продолжительностью 20,6 километра за 6 минут 56,4 секунды, это на 24 секунды быстрее предыдущего рекордсмена. Автомобилем управляли гонщики Ларс Керн и Кевин Эстре, в общей сложности они проехали 4 круга, и каждый из них менее, чем за 7 минут.

Лучшее время показал пилот Кевин Эстре, при этом он отметил, что во время торможения и на поворотах новый суперкар ведёт себя также, как трековый GT3 R. Лучшее время по преодолению «Северной петли» было установлено шинах Michelin Pilot Sport Cup 2 R, предназначенных для трека, которые скоро станут доступны для 911 GT3 RS. Эту же резину планируют установить на самую экстремальную модель GT2 RS.

В подкапотном пространстве суперкара Porsche 911 GT3 RS установлен оппозитный двигатель объёмом 4,0 литра, выдающий 520 лошадиных сил, работает он на пару с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. До первой «сотни» автомобиль набирает разгон за 3,2 секунды, развивая максимальную скорость 312 км/час.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:30
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