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Первый Российский беспилотник VRT‐300 готов к испытательным полетам

Холдингом «Вертолеты России», входящим в состав российской госкорпорации «Ростех», ведется разработка беспилотного аппарата - VRT300. Это беспилотник, максимальная взлетная масса которого 300 килограмм, а полезная целевая нагрузка 70. Запланирован первый испытательный полет беспилотного вертолета ориентировочно к концу 2018 года.

Как рассказали разработчики, в настоящее время, одним из самых перспективных векторов развития авиационного направления, является разработка и внедрение подобных дронов. Россия уже имеет опыт внедрения разработок беспилотных авиасистем вертолетного типа - VRT300. Ведутся стендовые испытания моделей, которые планируют завершить первыми летно-конструкторскими полетами VRT300 в конце года. Новая разработка беспилотника фактически представляет целую летающую лабораторию, на базе которой можно проводить комплексные испытания задействованных в составе аппарата систем и инновационного оборудования, включая режимы управления по взаимодействию с землей.

Первый Российский беспилотник VRT&#8208;300 готов к испытательным полетам


На 2019 год планируется сертификация беспилотника. Старт коммерческих продаж ориентирован на 2020 год. Создателями ведутся переговоры с различными государственными структурами, цель которых связана с продвижением аппарата. Отмечается, что конструкция вертолета соответствует всем требованиям мирового рынка, которые предъявляются подобным гражданским беспилотникам.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:15
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