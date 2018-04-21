Первый Российский беспилотник VRT‐300 готов к испытательным полетам

Как рассказали разработчики, в настоящее время, одним из самых перспективных векторов развития авиационного направления, является разработка и внедрение подобных дронов. Россия уже имеет опыт внедрения разработок беспилотных авиасистем вертолетного типа - VRT300. Ведутся стендовые испытания моделей, которые планируют завершить первыми летно-конструкторскими полетами VRT300 в конце года. Новая разработка беспилотника фактически представляет целую летающую лабораторию, на базе которой можно проводить комплексные испытания задействованных в составе аппарата систем и инновационного оборудования, включая режимы управления по взаимодействию с землей.На 2019 год планируется сертификация беспилотника. Старт коммерческих продаж ориентирован на 2020 год. Создателями ведутся переговоры с различными государственными структурами, цель которых связана с продвижением аппарата. Отмечается, что конструкция вертолета соответствует всем требованиям мирового рынка, которые предъявляются подобным гражданским беспилотникам.