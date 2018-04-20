Ученые: Массовое вымирание в эпоху Карниана спровоцировало резкое развитие динозавров
Вымирание динозавров создало возможность для млекопитающих захватить мир, но новое исследование, опубликованное в Nature Communications, утверждает, что подобное массовое вымирание в период Карниана (около 232 миллионов лет назад) позволило динозаврам на самом деле процветать.
Новое исследование основано на двух ключевых наблюдениях за ископаемыми записями, зафиксированных в мире: ископаемые следы, найденные в скале горного хребта Доломиты в Италии и окаменелые скелеты в породах в Аргентине и Бразилии.
Датируя разные слои скалы и глядя на то, какие окаменелости когда появляются, палеонтологи могут создать картину доминирования динозавров.
По иронии судьбы, похоже, массовое вымирание было вызвано несколькими разрушительными периодами глобального потепления.
Основываясь на исследованиях в Доломитах и Южной Америке, выясняется, что в течение двух дней в Карнианском периоде наблюдалось заметное увеличение популяций динозавров, что свидетельствует о том, что Карниан был моментом, когда динозавры начали переходить от своих предшественников и диверсифицироваться в новые виды.
По словам ведущего автора исследования Массимо Бернарди: «Мы были рады увидеть, что следы и скелеты рассказали одну и ту же историю. Мы изучали следы в Доломитах в течение некоторого времени, и это потрясающе, как ясно был переход от «нет динозавров» к «всем динозаврам»».
Так что же вызвало массовое вымирание в период Карниана? Видимо, вулканы в Западной Канаде подверглись катаклизматической серии извержений, которые извергли достаточно материала в воздух, вызвавшего периоды глобального потепления и широкомасштабные кислотные дожди.
По словам Пьеро Джьяноллы, соавтора исследования: «Мы обнаружили доказательства изменения климата в Доломитах. Было четыре импульса потепления и климатическое возмущение, все в течение миллиона лет или около того. Это должно было привести к повторению вымиранию».
Новое исследование основано на двух ключевых наблюдениях за ископаемыми записями, зафиксированных в мире: ископаемые следы, найденные в скале горного хребта Доломиты в Италии и окаменелые скелеты в породах в Аргентине и Бразилии.
Датируя разные слои скалы и глядя на то, какие окаменелости когда появляются, палеонтологи могут создать картину доминирования динозавров.
По иронии судьбы, похоже, массовое вымирание было вызвано несколькими разрушительными периодами глобального потепления.
Основываясь на исследованиях в Доломитах и Южной Америке, выясняется, что в течение двух дней в Карнианском периоде наблюдалось заметное увеличение популяций динозавров, что свидетельствует о том, что Карниан был моментом, когда динозавры начали переходить от своих предшественников и диверсифицироваться в новые виды.
По словам ведущего автора исследования Массимо Бернарди: «Мы были рады увидеть, что следы и скелеты рассказали одну и ту же историю. Мы изучали следы в Доломитах в течение некоторого времени, и это потрясающе, как ясно был переход от «нет динозавров» к «всем динозаврам»».
Так что же вызвало массовое вымирание в период Карниана? Видимо, вулканы в Западной Канаде подверглись катаклизматической серии извержений, которые извергли достаточно материала в воздух, вызвавшего периоды глобального потепления и широкомасштабные кислотные дожди.
По словам Пьеро Джьяноллы, соавтора исследования: «Мы обнаружили доказательства изменения климата в Доломитах. Было четыре импульса потепления и климатическое возмущение, все в течение миллиона лет или около того. Это должно было привести к повторению вымиранию».